Янукович і Путін говоритимуть про газ

Україна та Росія готують новий договір про розширення співпраці у газовій сфері.

Про це йдеться у матеріалах прес-служби Кремля, підготовлених до завтрашньої зустрічі Президента України Віктора Януковича з російським колегою Володимиром Путіним у Москві, які є у розпорядженні УНІАН.

За повідомленням, президенти двох країн планують обговорити розвиток економічних зв'язків між країнами, зокрема вирішити деякі аспекти так званої "газової теми", а також обговорити прогрес у переговорах з Азово-Керченського врегулювання, повідомляє прес-служба Президента РФ.

Як повідомляє РІА «Новости», у релізі прес-служби йдеться, що основну увагу на переговорах планується приділити обговоренню стану та перспектив розвитку економічних зв'язків у таких пріоритетних сферах як енергетика, транспорт, космос, мирний атом.

Так, незважаючи на ряд розбіжностей у підходах до деяких аспектів "газової теми" - таких як, зокрема, ціноутворення та обсяг газу, що закуповує Україна, - сторони продовжують вести планомірну роботу над формуванням правової бази, покликаної вивести взаємодію у цьому напрямку на більш високий рівень.

"Планується, що Путін і Янукович докладно обговорять можливості та перспективи вирішення цього завдання у світлі підготовки нового, повномасштабного договору про розширення співпраці у газовій сфері, а також виконання домовленості між "Газпромом" і "Нафтогазом України" про спільне освоєння структури Палласа, розташованої на шельфі Чорного моря", - наголошується у повідомленні.

"Передбачається також розглянути такі важливі теми як прогрес у переговорах з Азово-Керченського врегулювання, питання розширення договірно-правової бази перебування Чорноморського флоту Росії на території України", - зазначає прес-служба Кремля.

Крім того, на зустрічі лідерів України і РФ передбачається докладно розглянути питання взаємодії в атомній енергетиці. На початку жовтня цього року у Кіровоградській області був закладений перший камінь майбутнього заводу з виробництва ядерного палива за російськими технологіями.

"Створення цього підприємства є важливим кроком на шляху інтеграції атомних енергопромислових комплексів Росії та України відповідно до меморандуму між ДК "Росатом" та Міненергетики України, підписаного 12 липня в Ялті", - зазначає прес-служба Президента РФ.

Росія продовжує залишатися провідним постачальником ядерного палива на українські атомні електростанції. На даний час опрацьовуються питання спільного спорудження енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС.