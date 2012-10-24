Експерт: ПР залишається лідером новин
Партія регіонів залишається лідером новинних програм, проте у перший тиждень жовтня розрив в увазі та синхроні на користь представників влади зменшився.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації результатів передвиборчого моніторингу теленовин дев'яти провідних телеканалів України за вересень та жовтень 2012 року повідомила керівник проекту, завідувачка відділу соціології культури і масової комунікації Інституту соціології НАН України, професор Наталя Костенко.
Вона повідомила, що щотижневий моніторинг вказує на те, що “новини” можуть повторюватися з тижня на тиждень. Зокрема, Н.Костенко навела приклад повторів новин щодо відкриття Президентом України Віктором Януковичем хлібозаводу. “Такими повторами цим подіям, цим новинам додається певний символічний чи політичний капітал”, - сказала вона.
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Також експерт відзначила, що канали мають чітко виражені політичні преференції. При цьому, прив'язаність усіх каналів відзначається лише до ПР, а іншим партіям увага приділяється диференційовано.
Таким чином, за перший тиждень жовтня 27% синхрону разом належить В.Януковичу (15%) та прем’єр-міністрові України Миколі Азарову (12%, у перший тиждень вересня 40% - по 20% у кожного). По 5% синхрону у лідера партії “УДАР” Віталія Кличка та начальника відділу зв’язків з громадськістю МВС Володимира Поліщука, який коментував трагічні події у “Каравані”.
Загалом же за цей період 36% синхрону належить представникам ПР (на першому тижні вересня 66%), 11% - “Батьківщині” (10% у перший тиждень вересня), 6% - КПУ, 5% - УДАРу, 4% - "Україна – Вперед!".
При цьому, синхрон представників “Батьківщини” найбільший на TВi – 22% (у вересні та серпні - 18%), 58% синхрону на УТ-1 належить Президентові і представникам Партії регіонів. Синхрон представників КПУ найбільший на Інтері (16%, у перший тиждень вересня на TVi - 10%), УДАРу на Інтері (10%, у вересні 19% на цьому каналі), партії “Україна – Вперед!” – на ТРК “Україна” – 11%.
Загалом же 5-й канал найбільшу увагу приділяє Батьківщині - 47% (у вересні також 47%), а також TVi – 25% (у вересні - 37%), СТБ – Партії регіонів (51%). Найбільша увага до КПУ - на Інтері та 1+1 (по 12%), до УДАРу - на Інтері (6%, першого тижня вересня також на Інтері - 9%), до “Україна – Вперед!” на Першому національному – 9%. При цьому, увага до представників правлячої коаліції в 2,5 раза більша за увагу до опозиції: 63% проти 25% (на першому тижні вересня у 3 рази - 71% проти 23%), відзначають експерти.
Як показує дослідження, загалом лідерами уваги в новинних програмах першого тижня жовтня були В.Янукович - 12% (в перший тиждень вересня 11%), прем’єр-міністр М.Азаров - 7% (у вересні 10%), екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко – 4% (в перший тиждень вересня 3%). 33% усіх згадувань про політиків стосується представників Партії регіонів (першого тижня вересня 57%), Батьківщини – 18% (у вересні 18%), 6% - Україна – Вперед! (3%), 6% - КПУ (у вересні 6%).