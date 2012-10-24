Тігіпко прогнозує, що у новій ВР буде кілька опозицій

Таку думку в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ – Украина» (№ 169 від 24 жовтня) висловив кандидат у народні депутати від Партії регіонів, віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Це ніколи не працюватиме на практиці. Ніколи! Проблеми почнуться відразу ж. До того ж сьогодні, я впевнений, опозиція і не хоче прийти до влади. Тому що чудово розуміє - це відразу ж призведе їх до втрати рейтингів. А це для них неприпустимо, адже всі думають про вибори 2015 року», - сказав він.

У майбутньому парламенті С.Тігіпко прогнозує чітке розділення на владу і опозиції. «Таких опозицій буде три чи дві залежно від того, хто пройде до Ради. Об'єднана опозиція ніколи не об'єднається з партією УДАР. І якщо пройде "Свобода", то і вони з часом вестимуть свою гру», - сказав він.

На питання, чи допускає він співпрацю Партії регіонів з опозиційними фракціями, С.Тігіпко відповів, що «ні, тому що вони самі в цьому не будуть зацікавлені».

«Влада якраз завжди зацікавлена в максимальному розширенні коаліції, тому що це дає більше можливостей для проведення реформ. Але в опозиції тут включиться логіка 2015 року, і вони не підуть на союз. Хоча особисто мене це не лякає - ми самі братимемо на себе відповідальність. Що стосується конкретної партії «УДАР», то я не бачу у них конструктиву. До того ж, зважаючи на позицію «УДАР» з ключових питань, наприклад, мовного, я відчуваю, що ми з ними не зможемо співробітничати», - сказав С.Тігіпко.