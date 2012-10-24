Екс-шефа Південної митниці, у якого знайшли майже мільйон доларів, зробили свідком

Про це "Сегодня" повідомила прес-секретар прокурора одеської області Олена Абрамова.

"У справі проводиться слідство, а Олександр Вдовиченко отримав статус свідка", - пояснила правоохоронець.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в службових приміщеннях Південної митниці правоохоронці вилучили понад 870 тис. дол. Обшук проводився працівниками правоохоронних органів у рамках досудового слідства у кримінальній справі стосовно начальника одного із митних постів Південної митниці і головного інспектора цього поста, які підозрюються у вимаганні і отриманні хабара для проведення митного оформлення 11 контейнерів вантажу.

Того ж дня наказом голови Державної митної служби Олександра Вдовиченка було звільнено з посади начальника Південної митниці.