Мельниченко вже дає свідчення слідчим ГПУ

Цю інформацію «Комерсант-Україна» підтвердив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.

У прес-центрі СБУ повідомили, що Головне слідче управління СБУ за дорученням ГПУ розслідує кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.328 (розголошування державної таємниці), ч.1 ст. 358 (підробка документів) і ч.3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

Як повідомлялося, сьогодні екс-майора Мельниченка, який повернувся із США в Україну, у аеропорту "Бориспіль" було затримано співробітниками СБУ.