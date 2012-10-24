Мельниченко вже дає свідчення слідчим ГПУ
19:26, 24 жовтня 2012Політика
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Екс-майор Держохорони Микола Мельниченко наразі дає свідчення слідчим з управління з особливо важливих справ Генпрокуратури.
Мельниченка вже допитують
Цю інформацію «Комерсант-Україна» підтвердив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін.
У прес-центрі СБУ повідомили, що Головне слідче управління СБУ за дорученням ГПУ розслідує кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.328 (розголошування державної таємниці), ч.1 ст. 358 (підробка документів) і ч.3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).
Як повідомлялося, сьогодні екс-майора Мельниченка, який повернувся із США в Україну, у аеропорту "Бориспіль" було затримано співробітниками СБУ.
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