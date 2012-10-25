Спостерігачі: підкуп виборців не впливає на результат

Про це повідомили УНІАН в Інформаційному департаменті CIS-EMO.

За їхніми даними, місія одержала інформацію про деякі факти непрямого підкупу виборців у Києві та Луганську.

Зокрема, представники виборчого штабу "УДАРу" звинуватили самовисуванця за київським округом №219, депутата Київської міської ради, члена фракції "Громадський актив Києва" Олександра Пабата в тому, що його представники пропонують в обмін на голос на підтримку кандидата 400 грн. З цих грошей 150 грн громадянам пропонують одержати відразу, а ще 250 грн обіцяють надати після голосування в обмін на його задокументоване підтвердження.

19 жовтня в Луганську, відзначають спостерігачі, головою міського комітету із захисту місцевого самоврядування Василем Сердюковим і його співробітниками було зафіксовано, що представники кандидата в народні депутати в окрузі №104 Ігоря Мартиненкова роздавали продуктові набори жителям кварталу.

На цю тему: Об’єднана опозиція вимагає відставки губернатора

"Ми все частіше фіксуємо факти спроб непрямого підкупу виборців у рамках нинішньої передвиборчої кампанії", – відзначив координатор CIS-EMO Дмитро Єфимов.

Він зазначив, що ці факти є порушенням виборного законодавства. Водночас він упевнений, що питання про те, наскільки роздача грошей чи продуктових наборів впливає на кінцевий вибір громадян, залишається відкритим.

«Виборцю не складно, що називається, погодуватися з рук кількох кандидатів-конкурентів, а потім, в день голосування, зробити свій власний вибір, що називається, не шлунком, а серцем. Таким чином, на кінцевий висновок виборів такі порушення практично не впливають», – сказав Д.Єфимов.

На цю тему: Спостерігачі: за підставні виборчкоми нема кого звинувачувати

***Місія CIS-EMO була утворена в Росії в 2003 році з метою спостереження за виборами в пострадянських країнах.

У 2004 р. ця організація спостерігала за президентськими виборами в Україні та не побачила істотних порушень. До її складу входять представники Росії, України, Білорусі, Вірменії, Молдови, Киргизії, Латвії, Франції, Німеччини, Польщі. Від України, зокрема, до місії входить депутат парламенту з фракції Компартії Євген Царьков.