Об’єднана опозиція вимагає відставки губернатора

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Чернівцях.

За словами А.Яценюка, за звітом «Опори», яка проводить спостереження за виборами в Україні, Чернівецька область посіла перше місце за кількістю фальсифікацій на виборах і за адміністративним тиском та підкупом виборців.

«Ми вважаємо, що за цим стоїть персонально голова обласної державної адміністрації Михайло Папієв, який знаходиться під впливом бізнес- і політичних груп», - наголосив він.

Як підкреслив А.Яценюк, «вважаю, що після відставки повинна бути порушена кримінальна справа по відношенню до керівника області та по відношенню до тих осіб, які тиснуть на державних службовців, залякують членів комісій, скуповують голоси виборців, тиснуть на ОВК і ДВК».

«За цим стоїть безпосередньо влада, і безпосередньо обласна влада, і правоохоронне міліцейське начальство до цього причетні. Ми вимагаємо негайної реакції від Президента Януковича». – наголосив А.Яценюк.

На його переконання, говорити про повну демократичність виборчого процесу уже не є можливим: «Зараз визначення виборчого процесу лежить в площині – частково демократичні чи недемократичні в цілому».

За словами А.Яценюка, Об’єднана опозиція вимагає, аби Президент дав вказівку генеральному прокурору України «забезпечити хоча б адекватність підрахунку голосів у день виборів».

«Ми вимагаємо від чинної влади, від чинного Президента і уряду принаймні в останній тиждень забезпечити виконання закону про вибори, зупинити масові порушення, які пов’язані із скупкою голосів та тиском на членів виборчих комісій та на державних службовців і забезпечити чесний і прозорий підрахунок голосів у ніч виборів», - підкреслив А.Яценюк.