Спостерігачі: за підставні виборчкоми нема кого звинувачувати

Водночас пред'являти претензії, вважають вони, можна хіба що авторам закону про вибори народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник місії Олексій Кочетков під час "круглого столу" в Києві.

"Тут не можна не погодитися, що працює якась технологія. Але, на жаль: тут претензії кому повинні пред'являтися? Закон приймався консолідованими основними політичними силами. Треба було все-таки представникам партій, які зараз стали жертвами цієї технології, думати трішки про наслідки, коли цей закон спільно приймали", - сказав О.Кочетков.

На цю тему: У виборчкомах сидять люди, які вже нікого не представляють

У свою чергу, представник місії Дмитро Єфімов зазначив, що таку технологію використовує "невідома третя сила". "На жаль, немає ніяких доказів, що ці люди належать Партії регіонів", - сказав він.

У відповідь на репліку представника ВО "Батьківщини" про те, що такі докази є, Д.Єфімов сказав: "Вони є, але вони дуже умовні". За словами спостерігача, лише слідчі органи можуть встановити дійсних порушників у даному випадку.

Д.Єфімов також зазначив, що таке явище на нинішніх виборах як підкуп виборців, не можна вважати системним порушенням, оскільки не впливає на вибір виборця.

"Підкуп виборців, який у нас, практично, скрізь, на кожній дільниці. Найсмішніше, що він не впливає на рішення самого виборця як голосувати. Оскільки якщо сам виборець вирішив підкупитися, таке рішення ухвалив сам і, відповідно, голосуватиме так, як хоче", - зазначив Д.Єфімов.

На цю тему: Близько двох третин кандидатів-мажоритарників - технічні

Як повідомляв УНІАН, представники партій "Свобода" і "УДАР" не ввійшли до складу жодної окружної виборчої комісії.

Київський апеляційний адміністративний суд відхилив позов ВО "Свобода" про визнання недійсним рішення Центральної виборчої комісії про утворення окружних виборчих комісій.