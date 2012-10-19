Спостерігачі: за підставні виборчкоми нема кого звинувачувати
Представники міжнародної організації зі спостереження за виборами CIS-EMO визнають, що присутність членів маловідомих партій у складі виборчих комісій є технологією.
Водночас пред'являти претензії, вважають вони, можна хіба що авторам закону про вибори народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник місії Олексій Кочетков під час "круглого столу" в Києві.
"Тут не можна не погодитися, що працює якась технологія. Але, на жаль: тут претензії кому повинні пред'являтися? Закон приймався консолідованими основними політичними силами. Треба було все-таки представникам партій, які зараз стали жертвами цієї технології, думати трішки про наслідки, коли цей закон спільно приймали", - сказав О.Кочетков.
На цю тему: У виборчкомах сидять люди, які вже нікого не представляють
У свою чергу, представник місії Дмитро Єфімов зазначив, що таку технологію використовує "невідома третя сила". "На жаль, немає ніяких доказів, що ці люди належать Партії регіонів", - сказав він.
У відповідь на репліку представника ВО "Батьківщини" про те, що такі докази є, Д.Єфімов сказав: "Вони є, але вони дуже умовні". За словами спостерігача, лише слідчі органи можуть встановити дійсних порушників у даному випадку.
Д.Єфімов також зазначив, що таке явище на нинішніх виборах як підкуп виборців, не можна вважати системним порушенням, оскільки не впливає на вибір виборця.
"Підкуп виборців, який у нас, практично, скрізь, на кожній дільниці. Найсмішніше, що він не впливає на рішення самого виборця як голосувати. Оскільки якщо сам виборець вирішив підкупитися, таке рішення ухвалив сам і, відповідно, голосуватиме так, як хоче", - зазначив Д.Єфімов.
На цю тему: Близько двох третин кандидатів-мажоритарників - технічні
Як повідомляв УНІАН, представники партій "Свобода" і "УДАР" не ввійшли до складу жодної окружної виборчої комісії.
Київський апеляційний адміністративний суд відхилив позов ВО "Свобода" про визнання недійсним рішення Центральної виборчої комісії про утворення окружних виборчих комісій.