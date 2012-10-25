Ющенко назвав велику помилку Європи

Більш того, «політика паузи» в українсько-європейських відносинах працює на розвиток «Білорусі – 2» і розвертає Україну до антиєвропейських азійських проектів, які не мають нічого спільного ні з українськими інтересами, ні з інтересами європейської родини», - наголосив екс-президент, повідомляє прес-служба "Нашої України".

На думку Віктора Ющенка, «великою помилкою Європи також є те, що сьогодні шукається відповідь між тим, яка олігархічна політична модель - БЮТ чи ПР – краща, сильніша». «Європа має переосмислити українську місію. Адже сьогодні стоїть питання чи Україна повернеться назад у Європу, чи через політичні інтриги, паузи і ультиматуми безповоротно повернеться в Азію. Змагання іде між двома політичними курсами – демократичним і азійським, - наголосив Віктор Ющенко. - Це важливе геополітичне питання, від якого залежить доля 46 мільйонної нації, однієї з найбільших європейських держав, а не персональне питання двох політиків».

Причому, на переконання лідера «Нашої України», «Європа має ті важелі, які допоможуть, поки не пізно, повернути Україну на шлях демократичного розвитку. Для цього лише потрібно сконцентрувати увагу на пріоритетах і відновити Європейський діалог».

Віктор Ющенко також наголосив, що його політична сила «Наша Україна» на сьогодні – єдина, серед опозиційних сил, яка чітко визначилася з геополітичним курсом на Європейську інтеграцію.