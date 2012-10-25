Янукович на вертольоті полетів на церемонію

У Харківську область з одноденною робочою поїздкою прибув Президент України Віктор Янукович.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації, літак з В.Януковичем на борту приземлився в міжнародному аеропорту «Харків» близько 12.10. В аеропорту Президента зустріли голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, харківський міський голова Геннадій Кернес та інші.

Одразу після приїзду, В.Янукович на вертольоті відбув на нафтогазоносний майданчик поблизу села Веселе у Первомайському районі. Там глава держави візьме участь в урочистій церемонії оголошення про початок буріння газової свердловини Біляївська-400, першої пошукової газової свердловини в рамках угоди про спільну діяльність між компаніями «Shell» і ДК «Укргазвидобування». Планується, що в церемонії оголошення початку буріння також візьмуть участь міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко, виконавчий віце-президент з питань геологорозвідки компанії «Shell» Кері Пауел, керівник компанії «Shell» в Україні Грехем Тайлі, директор ДК «Укргазвидобування» Юрій Борисов.

Після цього на вертольоті В.Янукович повернеться до Харкова. На ВАТ «Турбоатом» Президент зустрінеться з робітниками і керівництвом заводу. Після чого проведе брифінг для представників ЗМІ. На завершення робочої поїздки В.Янукович візьме участь у церемонії відкриття реконструйованого плавального басейну Палацу дитячої та юнацької творчості у Харкові.