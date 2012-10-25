Суд призначив дату розгляду апеляції Луценка

Розгляд апеляційної скарги колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на вирок Печерського районного суду у справі щодо незаконного продовження стеження за водієм екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком призначено на 20 листопада.

Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.

«Ми отримали з Печерського суду повідомлення, що розгляд апеляції призначено на 20 листопада на 10.00», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

21 серпня екс-міністр Ю.Луценко подав апеляцію на цей вирок.