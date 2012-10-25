ВАСУ переходить на особливий графік роботи

Як повідомили УНІАН у прес-службі Вищого адміністративного суду України, судді другої судової палати ВАСУ, які спеціалізуються на розгляді виборчих справ, а також чергові працівники апарату ВАСУ в переддень та день виборів працюватимуть в особливому режимі, а саме: 9.00 27 жовтня 2012 року (субота) по 6.00 28 жовтня 2012 року (неділя).

Далі суд працюватиме в режимі, встановленому наказом Вищого адміністративного суду України № 55/О від 25.07.2012, який передбачає роботу суддів другої судової палати і працівників апарату ВАСУ з 30 липня 2012 року і до завершення виборчого процесу з 9.00 до 24.00 кожного дня, в тому числі в святкові і неробочі (вихідні) дні.

Встановлення особливого режиму роботи суду в цей період необхідний для забезпечення розгляду виборчих спорів з додержанням строків, передбачених Кодексом адміністративного судочинства України.

Напередодні виборів Вищий адміністративний суд України діє як суд апеляційної інстанції та переглядає рішення Київського апеляційного адміністративного суду відповідно до частини шостої статті 177 КАС України у справах, щодо рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії (крім справ щодо оскарження рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму, де Вищий адміністративний суд виступає як суд першої інстанції).

Особливості розгляду апеляційних скарг ВАСУ у справах, пов'язаних з виборчим процесом, визначено у статті 177 КАС України.

Судові рішення за наслідками розгляду справ, визначених статтями 172-175 КАСУ, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення, а судові рішення, ухвалені до дня голосування, можуть бути оскаржені не пізніше як за чотири години до початку голосування, тобто до 4.00 28 жовтня 2012 року.

Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний строк після закінчення строку апеляційного оскарження з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Апеляційна скарга стосовно судового рішення, що було ухвалене до дня голосування, розглядається не пізніше, ніж за дві години до початку голосування.

Відповідно до КАСУ, неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає апеляційному розгляду.

Суд апеляційної інстанції за наслідками апеляційного розгляду не може повертати справу на новий розгляд. Судове рішення суду апеляційної інстанції є остаточним.

У ВАСУ також звертають увагу на те, що, згідно з частиною п’ятою статті 179 КАС України, днем подання позовної заяви, апеляційної скарги є день їх надходження до відповідного суду. Строки подання позовних заяв і апеляційних скарг, встановлені статтями 172-177 цього Кодексу, не може бути поновлено. Позовні заяви, апеляційні скарги, подані після закінчення цих строків, суд залишає без розгляду.