Група «Перше грудня» вірить, що у членів виборчкомів є совість

Учасники ініціативної групи 1 грудня - В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський – закликали учасників виборів, передовсім працівників Центральної виборчої комісії та виборчих комісій, не ставати учасниками зла.

Про це йдеться у зверненні групи 1 грудня напередодні виборів.

«Закликаємо учасників виборів, а понад усе працівників Центральної виборчої комісії та кожної виборчої дільниці: не ставайте співучасниками зла. Не виправдовуйте себе думкою, що від вас нічого не залежить», - йдеться у зверненні.

Звертаючись до працівників ЦВК та членів комісій учасники групи 1 грудня зазначили: «Не виправдовуйте себе думкою, що від вас нічого не залежить. Ви - причетні, бо обрали відповідальність». Також відомі інтелектуали закликали працівників виборчих комісій не піддаватися на тиск.

«Ви не є заручниками ситуації. Ви не є гвинтиками системи. Кожен антилюдський задум ставав можливим для здійснення завдяки слабкодухій думці мимовільних виконавців про їхню нібито непричетність. Ви - причетні, бо обрали відповідальність. Від вас залежить чесність у підрахунку голосів - вибору людей, а отже, наша спільна доля. Не втратьте гідність, вона занадто важлива для нас усіх. Не зігніться під злом!», - закликають відомі громадські діячі.

«Маємо на увазі, що у розпорядженні суспільства немає танків, немає кулеметів, але у них, у цих простих людей, є можливість вчинити громадський опір, і така можливість, зокрема, реалізовується і тоді, коли виходять на площу і просто стоять. Є можливість організувати духовний опір владі, і це дуже ефективний засіб», - наголосив, зокрема, один з учасників ініціативної групи Мирослав Попович.