Більше 80% голів окружкомів уже замінили (дослідження)

Про це свідчать презентовані під час прес-конференції в УНІАН результати дослідження моніторингово-аналітичної групи «ЦИФРА» щодо масових замін та кадрових маніпуляцій в окружних виборчих комісіях.

Керівник МАГ «ЦИФРА» Назар Бойко відзначив, що на особливу увагу заслуговує рівень проведених замін у керівних складах окружних виборчкомів. Так, було здійснено 81% замін голів ОВК (183 заміни), 58% замін заступників голів ОВК (131 заміна), 71% секретарів ОВК (159 замін) та 56% інших членів ОВК (1876 замін). Високі показники замін у керівному складі ОВК автори дослідження пояснюють пріоритетною роллю саме голів, їх заступників та секретарів в організації роботи ОВК.

Н.Бойко нагадав, що в результаті жеребкування 24 суб’єкти виборчого процесу одержали квоти на формування 225 окружних виборчих комісій. З цієї кількості п’ять суб’єктів – фракції політичних партій у Верховній Раді України – автоматично, поза конкурсом одержали право на делегування по одному члену в кожну з ОВК.

У ході виборчого процесу, відзначив Н.Бойко, персональні склади ОВК зазнали суттєвих змін, а абсолютна більшість суб’єктів виборчого процесу, що брали участь у формуванні ОВК, скористались нормою закону, яка надавала їм можливість відкликати і, відповідно, замінювати своїх членів окружкомів.

При цьому, дослідження вказує на те, що деякі політичні партії, замінивши усіх без виключення членів ОВК, проводили також наступні заміни уже замінених членів комісій. До таких партій належать: «Русь Єдина», «Братство», «Руський блок», «Руська єдність», «Союз анархістів України», «Єдина Родина».

«Кількість замін перевищує кількість подань, на які мали право ці політичні партії» - сказав Н. Бойко.

Крім того, відзначив він, порівняно з політичними партіями, парламентські фракції проводили менше замін своїх членів ОВК.

Н.Бойко наголосив, що протягом майже двох місяців функціонування окружних виборчих комісій Центральна виборча комісія зареєструвала і оприлюднила більше 40 постанов з додатками щодо проведення замін членів ОВК. При цьому, левова частка замін відбулася протягом першого тижня роботи ОВК.

Це може свідчити на користь того, що деякі суб’єкти виборчого процесу, які замінили 100% членів ОВК від своїх первинних подань, є «технічними» суб’єктами, які передали свої квоти в ОВК іншим, реальним учасникам виборчого процесу, відзначається у дослідженні.