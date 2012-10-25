Міліція уявлення не має, як і кудою вивозили Развозжаєва

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

«МВС не володіє інформацією, яким способом Развозжаєв міг опинитися на території Російської Федерації, і це не є предметом нашої перевірки. Яким чином він залишив Україну – добровільно або з чиєюсь допомогою - це питання не входить до нашої компетенції, і хто в який спосіб його переправив (через кордон) - ми теж не володіємо», - сказав В.Поліщук.

При цьому він ще раз підкреслив, що будь-якого кримінального підтексту в подіях, які сталися з Л.Развозжаєвим, немає.

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Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом із координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових безладів", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

Автори фільму, який вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відео, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. За словами авторів картини, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" в Грузії, Україні та масових безладів у Білорусі. Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін стверджує, що Л.Развозжаєв написав від руки 10 листів, де розповів про підготовку безладів. 21 жовтня Л.Развозжаєва було взято під варту Басманним районним судом Москви до 16 грудня.

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

У Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН повідомили, що жодних заяв до столичної міліції про зникнення цієї людини не надходило. Пізніше в міліції повідомили, що до Солом’янського райуправління київської міліції від адвоката Л.Развозжаева надійшла заява щодо здійснення неправомірних дій стосовно його підзахисного.

Помічник голови Державної прикордонної служби Сергій Астахов заявив, що Л.Развозжаєв 19 жовтня легально залишив Україну, і під час перетину кордону ніяких зауважень прикордонникам не висловлював.

За словами І.Пономарьова, «Развозжаєв перебував у Києві на легальній підставі з середи, 17 жовтня. Після того, як у п'ятницю, 19 жовтня, він був оголошений у федеральний розшук СК РФ, Леонід вирішив звернутися до міжнародних інстанцій з проханням надати йому політичний притулок. Развозжаєв заповнив анкету і подав заяву на ім'я верховного комісара. Коли він вийшов з будівлі управління по вулиці Лаврська, 16, співробітники відомства почули крики про допомогу, після цього Леоніда ніхто не бачив і він не виходив на зв'язок».

21 жовтня Басманний районний суд Москви виніс постанову про арешт Л.Развозжаєва до 16 грудня.

Слідство у РФ висунуло Л.Развозжаєву звинувачення у справі про підготовку масових заворушень. Його утримують в одиночній камері «Лефортово».

Сьогодні, 25 жовтня, начальник УЗГ МВС України В.Поліщук не виключив, що стосовно Л.Развозжаєва в Україні діяли силові структури інших країн, про що можна зробити висновок з відео, оприлюдненого російськими телеканалами.