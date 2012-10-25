Ющенко: ми досі живемо в російській колонії

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Ющенко заявив на прес-конференції у Рівному.

Екс-президент вважає, що нинішня українська влада несе повну відповідальність за те, що сталося, адже, за його словами, жодна країна не допускає, щоб на її території працювали спецслужби інших держав.

«І тому те, що відбулося, говорить про одне – ми не господарі на своїй землі. У нас панує інша влада – у прямому і переносному значенні цього слова. Коли працюють «маски» спецслужб інших країн, це говорить про те, що ми живемо в колонії, де не шанують твоїх національних кордонів і твоїх повноважень як суверенної нації і держави», - зазначив В.Ющенко.

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Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом із координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових безладів", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

У Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН повідомили, що жодних заяв до столичної міліції про зникнення цієї людини не надходило. Пізніше в міліції повідомили, що до Солом’янського райуправління київської міліції від адвоката Л.Развозжаева надійшла заява щодо здійснення неправомірних дій стосовно його підзахисного.

21 жовтня Басманний районний суд Москви виніс постанову про арешт Л.Развозжаєва до 16 грудня.

Слідство у РФ висунуло Л.Развозжаєву звинувачення у справі про підготовку масових заворушень. Його утримують в одиночній камері «Лефортово».

Сьогодні, 25 жовтня, начальник УЗГ МВС України В.Поліщук не виключив, що стосовно Л.Развозжаєва в Україні діяли силові структури інших країн, про що можна зробити висновок з відео, оприлюдненого російськими телеканалами. Він додав, що у Міністерстві внутрішніх справ України не володіють інформацією про те, у який спосіб і за яких обставин російський опозиціонер Леонід Развозжаєв залишив територію України.