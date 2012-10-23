Ющенко: якщо ми втратимо демократію – виграє імперія «руського мира»

Про це він заявив на урочистому освяченні пам’ятник останньому січовому полководцеві Петрові Калнишевському на Сумщині, повідомляє прес-служба «Нашої України»

Екс-президент застеріг українців від повторення історичних помилок, нагадавши про сумну долю козаччини, що була знищена Російською імперією.

«Знищення українського козацтва – це урок імперського плану, який вдається реалізувати тоді, коли всередині держави працює хоча б один зрадник», - заявив Ющенко.

Лідер «Нашої України» зауважив, що нинішня боротьба за Україну – насамперед ідеологічна.

«Політика гуманітарної експансії, економічного виснаження ведеться російським керівництвом відрито і послідовно. З Україною говорять із зневагою, проте ані українська влада, ані так звана опозиція не дають гідної відповіді. Нас виснажують харківськими угодами, надмірними цінами на газ, торгівельними війнами. Українці стають заручниками сценарію русифікації України, яку підтримують десятки політиків у найбільших українських партійних таборах», - заявив лідер «Нашої України».

«Якщо ми втратимо демократію – виграє імперія «руського мира». Якщо ми втратимо підвалини національної ідентичності – виграє нова радянська тоталітарна імперія», - сказав Віктор Ющенко, закликавши зупинити русифікацію освіти та інформаційного простору.

«Не переписувати історію за підказками тих, хто не може визнати найбільшу трагедію української нації – Голодомор – геноцидом, злочином тоталітарного режиму проти мільйонів українців. Вивчити свою історію і винести з неї уроки. Вшанувати своїх героїв. Говорити мовою своїх предків. До цього закликає «Наша Україна», бо це – істинні цінності нації», – заявив Віктор Ющенко.