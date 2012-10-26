Російський політик надіслав звернення до жителів Севастополя

Як повідомив УНІАН сам К.Затулін, відповідні звернення він направив жителям Севастополя.

«З усіх скільки-небудь прийнятних партій, представлених в бюлетені для голосування 28 жовтня, тільки Партія регіонів і Компартія України мають реальні шанси подолати виборчий бар'єр. Ви самі знаєте про переваги і недоліки цих організацій, але голос, відданий за їх політичних опонентів, якою б зовні привабливою не була б з їх боку критика влади та її союзників, - це голос на підтримку реваншу ідейних спадкоємців Ющенком в 2012 і в 2015 році. Хіба ми це вже не проходили?», - заявив К.Затулін.

Він переконаний, що севастопольців, як і раніше, цікавить думка Росії, тому що вони «залишаєтеся вірними російськими людьми, а Севастополь - найбільш російським містом на світі».

К.Затулін підкреслив, що в Росії сприймають сьогоднішню приналежність Криму і Севастополя Україні як несправедливість і як гіркий докір історії.

«Думаючи про відносини з Україною і українським народом, ми не маємо права піддатися ворожим відчуттям. Це було б трагедією і для Росії і для України, приводом для чужої і злосливої радості. Доти, поки зберігається надія на союз Росії, України і Білорусії, ми з вами змушені боротися разом за кращу долю і волю російського населення Севастополя в тих рамках, які задані нинішніми реаліями», - упевнений він.

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К.Затулін закликав севастопольців взяти участь у голосуванні, оскільки ігнорування виборів буде з радістю сприйнято там, де «нас і вас, дорогі співвітчизники, терпіти не можуть».

«Чим нижче питома вага вашого волевиявлення, тим слабкіше можливість боротися далі за права і інтереси населення Севастополя», - підкреслив він.

К.Затулін упевнений, представники міста Севастополя в парламенті України будуть одностайні у принципових питаннях і їм буде надано будь-яку допомогу і підтримку в Росії.