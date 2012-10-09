Експерти: Найчастіше інформатаки проти України організовує Росія

Про це йшлося на круглому столі в УНІАН на тему: «Інформаційні війни проти України: як цьому запобігти?».

Представник Української платформи «Собор», екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко наголосив, що в останні роки Україна стала об'єктом інформаційних війн, при цьому "зазіхання йдуть" від різних гравців на міжнародній арені.

"Це й найближче зарубіжжя, це і далеке зарубіжжя. Але якщо говорити про відмінність цих інформаційних атак, то можна сказати: "атаки" з боку Заходу мали своєю метою вплинути на якусь конкретну подію чи акцію чи змінити певний, але конкретний вектор нашого розвитку, то те, що ми бачимо зі Сходу, а конкретно - від нашого східного сусіда, тут питання зовсім в іншому - намагання змінити сутність тієї країни, в якій ми з вами живемо", - зауважив він.

В.Огризко висловив жаль, що сьогоднішня українська влада не має бажання протистояти цій інформаційній війні.

На думку публіциста, директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака, Україна перетворюється на полігон для випробування інформаційних технологій, і це спостерігається не лише з боку Росії. "Суттєве послаблення в інформаційному безпековому секторі (України - УНІАН) призвело до того, що сьогодні відбуваються майже щодня інформаційні операції у гуманітарному секторі", - наголосив В.Бадрак.

За його словами, коли його центр досліджував ситуацію в Україні у 2006- 2010 роках, спостерігалась мета Росії змінити зовнішньополітичний курс України, і Росія її досягла. Сьогодні, наголосив В.Бадрак, ідеться про те, що може відбутися повна трансформація Української держави.

Як сказав В.Бадрак, сьогодні вбачаються такі конкретні небезпечні речі: героїзація Президента РФ Володимира Путіна в Україні; залякування пересічних українців сценаріями війни з Росією; нав'язування пересічним росіянам ворожого образу українця; публічне обговорення антиукраїнської тези про крах Української держави.

Сьогодні, за словами експерта, у Росії з'явились нові тези: вимога федералізації, надання російській мові в Україні статусу державної і повне підкорення церков Російській церкві.

Для боротьби з цим В.Бадрак запропонував заборонити в Україні організації, які ведуть антиукраїнську діяльність, серед яких Інститут країн СНД, а також введення заборони на в'їзд конкретним особам, які ведуть антиукраїнську діяльність. І почав би В.Бадрак з депутата Держдуми Костянтина Затуліна та лідера ЛДПР Росії Володимира Жириновського.

Письменник, шеф-редактор журналу «Універсум» Олег Романчук вважає, що сьогодні можна констатувати, що Україна програла інформаційну війну.

Водночас, він висловив сподівання, що це лише тактичний програш, і попереду Україну чекають "переможні бої".