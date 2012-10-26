Янукович візьме участь у черговій церемонії

Сьогодні о 15.00 Президент України Віктор Янукович візьме участь в урочистих заходах з нагоди введення в експлуатацію верхньої водойми Дністровської ГАЕС та повітряної лінії електропередач Дністровська ГАЕС – Бар.

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Як повідомляє прес-служба Президента, церемонія відбудеться у центральній диспетчерській ДП «НЕК «Укренерго» (вул. Симона Петлюри, 25). Вона транслюватиметься у прямому ефірі Першого національного телеканалу.

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