Нацрада почне штрафувати канали і провайдерів

Як повідомляє газета «КоммерсантЪ–Украина», регулятор телевізійного ринку може одержати нові повноваження. Нацрада отримає можливість штрафувати канали і провайдерів на суму до 176 тис. грн за недотримання умов ліцензій. Ринок готувався до великих штрафів - за первинним планом вони могли досягати 550 тис. грн. Втім, навіть порівняно невеликі санкції завдадуть місцевим каналам відчутного збитку.

В оприлюдненому Нацрадою проекті розпорядження Кабміну вказується розмір штрафних санкцій і можливі причини їх застосування. Тепер проект має бути затверджений урядом.

Досі Нацрада юридично мала право штрафувати телеканали, але на практиці не могла цього робити через відсутність процедури. "До нас вже не раз приходили представники таких регулюючих органів, як КРУ, і питали, чому від нас не йдуть надходження до бюджету, якщо таке право у нас є", - пояснював раніше глава ради Володимир Манжосов.

Документ обговорювався з учасниками ринку з початку літа. У результаті в його остаточній версії скоротилася кількість порушень, за які мають застосовуватися санкції, - Нацрада претендувала на регулювання змісту рекламних роликів, а також на контроль над авторськими відрахуваннями.

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"Ми визнали, що цим мають опікуватися уповноважені органи - Держспоживінспекція і Держслужба інтелектуальної власності", - сказала заступник голови Нацради Лариса Мудрак.

Тепер у проекті залишилися лише ті порушення, які стосуються Закону "Про телебачення і радіомовлення", а також умов ліцензій і реклами в частині квот і розміщення в програмній концепції, відзначила вона.

Значно зменшився і розмір штрафів. Якщо спочатку мінімальна санкція становила 5,5 тис. грн, а максимальна могла сягати 550 тис. грн, то тепер діапазон штрафів становить лише 1,1-178 тис. грн. При цьому формула розрахунку суми враховує покриття (для провайдера) або тип мовлення (для каналу).

Нацрада зможе застосовувати штрафи лише після винесення трьох попереджень каналу. "На практиці таке буває вкрай рідко, адже після трьох порушень і накладення санкцій канал може позбутися ліцензії. Ніхто не доводить ситуацію до такого стану", - пояснив юрист одного з каналів. Будь-який телеканал, який одержав попередження від регулятора, прагне виправити його якнайшвидше, додав він.

Незабаром Нацрада може розпочати штрафувати компанії і без попереджень, відзначає видання.

Ініціативна група народних депутатів на чолі з президентом Асоціації правовласників і постачальників контенту Оленою Бондаренко (Партія регіонів) закінчує розробку нової версії Закону "Про телебачення і радіомовлення".

"Зокрема, в цьому проекті передбачається, що Нацрада спочатку штрафуватиме, а після цього у разі повторного порушення виносити компаніям попередження", - повідомила О.Бондаренко.

На великих телеканалах вже давно зазначають, що віддають перевагу штрафам над попередженнями. "Заплатити невеликий штраф набагато простіше, ніж погасити попередження - це тривала і достатньо складна процедура. До того ж поки попередження не погашене, канал не може переоформити жодну ліцензію, а це потрібно робити досить часто", - відзначив юрист одного з каналів.

На відміну від загальнонаціональних каналів, місцеві телеканали і кабельні провайдери можуть постраждати від введення штрафів.

"Річ у тому, що є маса дрібних порушень, за які Нацрада досі не застосовувала жодних санкцій, - просто вимагала їх усунути, фактично на словах. Тепер за них штрафуватимуть", - сказав один з учасників ринку.

При цьому бюджетів на погашення таких штрафів у місцевих каналів часто немає, заявив генеральний директор каналу ТВi Микола Княжицький. "Таким чином, штрафи можуть стати важелем тиску Нацради на місцеві канали", - вважає він.