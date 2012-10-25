В українців хочуть відібрати безкоштовне інтернет-телебачення

Вчора найбільші асоціації операторів кабельного та супутникового телебачення, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, а також представники податкової інспекції та МВС заявили про початок спільної боротьби з тіньовим сектором ринку платного ТБ, пише «КоммерсантЪ-Украина».

Проблема піратства на ринку доступу до ТВ-контенту стоїть вже давно, але зараз кабельні та супутникові оператори почали гостро відчувати конкуренцію з такими компаніями, говорить президент асоціації "Укртелемережа" Віктор Скрипник.

За підрахунками президента "Волі" Сергія Бойка, загальна кількість глядачів, які користуються послугами неліцензійних провайдерів платного телебачення, вже досягла 1,5 млн осіб проти 4,5 млн абонентів легальних операторів.

Доставкою ТВ-сигналу без ліцензії займаються, зокрема, інтернет-провайдери та супутникові оператори. Наприклад, в Києві ліцензію на трансляцію ТВ-сигналу через інтернет - IPTV (на екран телевізора) і WebTV (на екран комп'ютера) - мають два провайдери: IPnet і "Космонова". Але в "тестовому режимі", тобто без отримання ліцензії, її надають майже всі провайдери.

Незабаром у невеликих інтернет-провайдерів залишиться лише два виходи - або отримувати ліцензію на мовлення, або припиняти трансляцію IPTV і WebTV в своїх мережах. При цьому у разі отримання ліцензії їм доведеться сплатити ліцензійний збір (150-200 тис. грн за один район міста), а також щомісяця відраховувати роялті правовласникам - 40-65 тис. грн, додає він.

Якщо провайдер все ж вирішить отримати ліцензію, його послуги різко подорожчають, зазначає видавець галузевого журналу MediaSat Олександр Глущенко. Вартість такої послуги становитиме 50-100 грн, тоді як зараз часто послуга пропонується безкоштовно в пакеті з послугою інтернет-доступу, що може призвести до відмови від такої послуги.