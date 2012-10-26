Азаров переконався, що камери на дільницях працюють чітко

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на одній з виборчих дільниць у Києві прем'єр-міністр ознайомився з роботою систем відеоспостереження на виборах до Верховної Ради України.

«Уряд зробив усе можливе для того, щоб оснастити дільниці всім необхідним і підготувати їх до виборів, Мені було дуже цікаво, як працюють веб-камери. Я сам зараз на своєму досвіді переконався, що працюють вони достатньо чітко. Є можливість спостерігати не лише сам процес голосування, але й можливість будь-кому, хто перебуває на дільниці, і будь-кому з бажаючих за межами дільниці, спостерігати, як він отримав бюлетень», - сказав М.Азаров.

Прем'єру продемонстрували роботу відеокамер у тестовому режимі, які в день голосування 28 жовтня транслюватимуть в інтернет події, що відбуваються на дільниці.

«Будь-які байки, будь-які розповіді про те, що вибори можуть бути сфальсифіковані, повністю виключаються технологічно й, зрозуміло, завдяки присутності великої кількості спостерігачів. Тобто абсолютно однозначно, що вибори проходитимуть чесно. Як проголосують наші люди - це питання вже не до нас, це питання до самих наших виборців. Але те, що їхнє волевиявлення буде оцінено об'єктивно, в цьому ніяких сумнівів у нас немає», - підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня почала роботу система відеоспостереження на парламентських виборах в Україні.

Портал www.vybory2012.gov.ua дозволить користувачам мережі інтернет у реальному часі спостерігати за виборами до Верховної Ради з будь-якої точки світу.

З 18 жовтня система почала функціонувати в режимі реєстрації користувачів. Для роботи на порталі можна авторизуватися через популярні ІТ-сервіси або пройти нескладну процедуру реєстрації на порталі.

На порталі www.vybory2012.gov.ua можна буде формувати список виборчих дільниць для перегляду трансляції виборів 28 жовтня. Для цього в пошукове поле у верхній частині сайту треба ввести номер дільниці або назву населеного пункту. Залежно від запиту будуть знайдені населені пункти за їхніми назвами або виборчі дільниці за номерами. Також за допомогою інтерактивної карти можна буде знайти адреси дільниць, що цікавлять, і додати їх до списку перегляду.

У день виборів, 28 жовтня, можна буде бачити зображення з двох камер, розташованих на виборчій дільниці. Перемикач розміщено над відеоплеєром; назва обраної камери виділяється.

На встановлення на виборчих дільницях систем відеоспостереження з держбюджету було виділено майже 1 млрд. грн.

Згідно з розпорядженням уряду від 20 серпня, організацією робіт з обладнання виборчих дільниць відеокамерами під час виборів до Верховної Ради займалася компанія “Сітронікс інформаційні технології Україна”.