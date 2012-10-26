Мельниченка привезли в суд
Суд розпочав розгляд подання про обрання запобіжного заходу Мельниченку.
Шевченківський районний суд Києва почав розглядати подання про обрання запобіжного заходу колишньому майорові Управління Держохорони Миколі Мельниченку.
Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання розпочалося з півторагодинним запізненням.
М.Мельниченка доставлено в зал засідань.
Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня М.Мельниченко повернувся із США до України і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту "Бориспіль".
У прес-центрі СБУ повідомили, що Головне слідче управління СБУ за дорученням ГПУ розслідує кримінальну справу щодо М.Мельниченка за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.328 (розголошення державної таємниці), ч.1 ст. 358 (підробка документів) і ч.3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).
М.Мельниченка було оголошено в міжнародний розшук, оскільки слідчим управлінням СБУ за поданням Генеральної прокуратури розслідується кримінальна справа щодо М.Мельниченка.
У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченка було оголошено в розшук за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробці документів і перевищенні службових повноважень. 26 грудня Печерський райсуд визнав законним порушення Генпрокуратурою у 2001 р. справи щодо М.Мельниченка. Його захист оскаржив це рішення, проте Апеляційний суд Києва залишив його в силі.
За даними ЗМІ, М.Мельниченко перебував в Ізраїлі, і ця країна відмовилася його видавати. У березні він сам заявляв, що перебуває у США.
3 серпня М.Мельниченка було затримано в аеропорту Неаполя (Італія) за ордером, виданим українським бюро Інтерполу.
14 серпня М.Мельниченка було звільнено з в'язниці в Неаполі.