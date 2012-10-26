Мельниченка привезли в суд

Шевченківський районний суд Києва почав розглядати подання про обрання запобіжного заходу колишньому майорові Управління Держохорони Миколі Мельниченку.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання розпочалося з півторагодинним запізненням.

М.Мельниченка доставлено в зал засідань.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня М.Мельниченко повернувся із США до України і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту "Бориспіль".

У прес-центрі СБУ повідомили, що Головне слідче управління СБУ за дорученням ГПУ розслідує кримінальну справу щодо М.Мельниченка за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.328 (розголошення державної таємниці), ч.1 ст. 358 (підробка документів) і ч.3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

М.Мельниченка було оголошено в міжнародний розшук, оскільки слідчим управлінням СБУ за поданням Генеральної прокуратури розслідується кримінальна справа щодо М.Мельниченка.

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченка було оголошено в розшук за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробці документів і перевищенні службових повноважень. 26 грудня Печерський райсуд визнав законним порушення Генпрокуратурою у 2001 р. справи щодо М.Мельниченка. Його захист оскаржив це рішення, проте Апеляційний суд Києва залишив його в силі.

За даними ЗМІ, М.Мельниченко перебував в Ізраїлі, і ця країна відмовилася його видавати. У березні він сам заявляв, що перебуває у США.

3 серпня М.Мельниченка було затримано в аеропорту Неаполя (Італія) за ордером, виданим українським бюро Інтерполу.

14 серпня М.Мельниченка було звільнено з в'язниці в Неаполі.