Мельниченко стверджує, що на нього ніхто не тисне

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Мельниченко сказав на засіданні Шевченківського райсуду Києва, який розглядає подання про обрання для нього запобіжного заходу.

«На мене тиснули?!», - спитав з подивом М.Мельниченко.

«21 жовтня в США одержав інформацію про підготовлюваний замах і ухвалив рішення купити квитки до України, повідомивши лише адвокату. Я повернувся за власним бажанням, щоб провести всі слідчі дії, щоб відповісти за кожну дію, пройти всі судові процеси для встановлення істини. Я не маю наміру у жодному випадку залишати Україну», - сказав М.Мельниченко.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня М.Мельниченко повернувся зі США до України і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту "Бориспіль".

За даними прес-центру СБУ, Головне слідче управління СБУ за дорученням Генпрокуратури розслідує кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ч. 2 ст. 328 (розголошування державної таємниці), ч. 1 ст. 358 (підробка документів) і ч. 3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченка було оголошено в розшук за звинуваченням у розголошуванні державної таємниці, підробці документів і перевищенні службових повноважень.

3 серпня М.Мельниченка було затримано в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу. 14 серпня М.Мельниченка було звільнено з в'язниці в Неаполі.