Суд звільнив Мельниченка під заставу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий в судовому процесі суддя Андрій Трубніков.Як зазначається у рішенні суду, існує достатньо факторів та обставин, які в ході судового засідання були наведені як безпосередньо обвинуваченим, так і його адвокатом. Зокрема, те, що М.Мельниченко достеменно знав про те, що його оголошено в міжнародний розшук, але через низку викладених ним обставин вирішив повернутися до України, усвідомлюючи, до яких негативних наслідків для нього це може призвести.

Крім того, як зазначається у рішенні суду, в ході засідання було знайдено підтвердження того, що обвинувачений готовий співпрацювати із слідством і не має наміру уникати правосуддя та переховуватися від нього.

Водночас суд, виносячи рішення про обрання М.Мельниченку запобіжного заходу у вигляді звільнення з-під варти під заставу, встановив низку факторів, які стримуватимуть обвинуваченого від подальших непроцесуальних дій.

Судове рішення набуло чинності з моменту його оголошення.

Протягом 5 днів обвинувачений або довірена особа повинні внести на депозитний рахунок Шевченківського районного суду 76,5 тис. грн, що еквівалентно 4,5 тисяч неоподаткованих мінімумів. Протягом трьох діб з моменту обрання запобіжного заходу це рішення можна оскаржити в Апеляційному суді м. Києва.

Після оголошення рішення М.Мельниченка було звільнено з-під варти.

Обраний запобіжний захід також означає, що М.Мельниченку заборонено без дозволу органів слідства виїжджати за межі місця проживання – Васильківського району Київської області.

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Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня М.Мельниченко повернувся із США в Україну і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту "Бориспіль".

За даними прес-центру СБУ, Головне слідче управління СБУ за дорученням Генпрокуратури розслідує кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ч. 2 ст. 328 (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченка було оголошено в розшук за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробленні документів й перевищенні службових повноважень.

3 серпня М.Мельниченка було затримано в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу. 14 серпня М.Мельниченка було звільнено з в'язниці у Неаполі.