Ющенко згадав, як його малі діти влаштували демарш

Екс-Президент України Віктор Ющенко втомився від політичних зрад.

Про це він заявив у Івано-Франківську, де завершується передвиборчий тур.

Лідер «Нашої України» заявив, що за роки у політиці не змінював цінності, але команда людей, які називали себе його однодумцями, здебільшого не пройшла перевірки часом та спокусою влади.

«Я втомився від політичних зрад. Можливо, моя команда сьогодні не така велика, як була на Майдані. Це десь 15-20 чоловік, але вони разом зі мною 2 роки несли тягар поразок, політичних зрад і нищівної критики. І вони у цьому вистояли і не побоялись бути в політичній меншості, бо вірили у наші цінності. І вони зараз поряд зі мною», - сказав Віктор Ющенко.

«Сьогодні зі мною люди, які пройшли два важкі роки критики і відторгнення. Я впевнений у них. Цих людей не купиш дрібним приватним інтересом», - наголосив Віктор Ющенко.

Власне період перебування на президентській посаді він назвав важким часом фактичної самотності.

«Багато моїх ключових рішень, в тому числі кадрових, були тими, яких вимагав український народ. Ці рішення були вимогою демократії, але з часом вони виявилися помилковими. І відповідальність за ці помилки несу я один», - нагадав Віктор Ющенко.

«Президентство – це і привілей, і велика мука. Я п’ять років фактично не бачив своєї родини. Досі не забуду, як жорстко одного разу я з ними говорив через відмову моїх малих дітей збиратися на якийсь офіційний захід», – згадав Віктор Ющенко.

Він наголосив на тому, що є самодостатньою особистістю, яка не потребує владних посад для того, щоб реалізувати себе і служити Україні.

«Мені від влади нічого не треба. Зараз я живу життям, яке організовую сам собі. Я ні від кого не залежу. У мене є Інститут Президента Ющенка, в якому я реалізовую цікаві проекти. Переконаний, вони важливі для мільйонів людей», - сказав Віктор Ющенко.

Він також висловив упевненість у тому, що цінності української нації, демократії та європейського вибору України є єдино правильним вибором вільного майбутнього України.

«З цими цінностями я пройшов свій шлях один, і у статусі Президента з цими цінностями я був один. Ці цінності треба сьогодні захищати політично, але по-людськи вони зажди є зі мною», - закликав Віктор Ющенко.

При цьому він зауважив, що головне – не те, прихильники якого плану українського майбутнього виграють або програють у результаті виборів, а те, чому сформовано суспільний запит на українську вторинність та залежність.

«Щастя – жити у своїй суверенній країні. Якщо ми тут не господарі, якщо у нас не панує своя влада, тоді працюють спецслужби й інституції інших країн, тоді ми живемо у колонії, де не поважають права своїх громадян», - застеріг Віктор Ющенко.