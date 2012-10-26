КВУ: Нинішня виборча кампанія є найпроблемнішою з 2004 року

Нинішня виборча кампанія є найпроблемнішою з 2004 року.

Про це голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко заявив під час прес-конференції в УНІАН на тему: «Оцінка виборчої кампанії за підсумками моніторингу КВУ».

«Попередні парламентські кампанії, президентська кампанія, хоча теж проходили не без проблем, але рівень певних зловживань, недоречностей, проблем на цих виборах набагато більший», - сказав він.

На переконанням О.Черненка, увесь цей масив зафіксованих порушень можна пояснити поверненням мажоритарної складової у вибори.

«Коли був прийнятий цей закон (про вибори народних депутатів за пропорційно-мажоритарною системою), ми розуміли, що на мажоритарних округах будуть в кількох випадках «бої без правил». Але масштаб навіть перевищив наші очікування», - зазначив О.Черненко.

Також він нагадав про проблеми з формування окружних та дільничних виборчих комісій та використання ЗМІ для чорного піару, тиск на них і випуск замовних матеріалів.

За оцінками КВУ, під час нинішньої виборчої кампанії найнебезпечнішим порушенням став прямий і непрямий підкуп виборців, що може найбільше вплинути на результати виборів.

«Якщо на початку кампанії ми говорили про подарунки і пайки – те, що можна було назвати красивим словом «благодійність», то під кінець кампанії ми констатуємо, що в багатьох округах відкрито або не зовсім відкрито виборцям роздають гроші», - сказав О.Черненко.

Він також наголосив, що правоохоронні органи мали би активніше реагувати на факти підкупу виборців.

Крім того, О.Черненко висловив переконання, що на нинішніх виборах на українців складніше тиснути, але їх простіше «купити».

«Ці вибори у нас, на жаль, дуже споживацькі, в першу чергу, через мажоритарну складову», - сказав він.

Разом з тим, О.Черненко переконаний, що Україна все ще має шанс провести вибори, які відповідатимуть волевиявленню громадян.