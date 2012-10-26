Герман не подобається, що не можна знімати мажоритарників

Керівник прес-центру Партії регіонів Ганна Герман назвала помилковим рішення не передбачати у виборчому законодавстві можливість зняття з реєстрації кандидатів у народні депутати, які балотуються в одномандатних округах, за порушення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу сьогодні у Києві.

За словами Г.Герман, сьогодні спостерігаються неприйнятні методи змагання між різними кандидатами, при цьому не рідко вони є представниками однієї політичної сили.

«Нам дуже шкода, що коли ми голосували за закон про вибори – а за нього голосувала як влада, так і опозиція – опозиція наполягала на тому, щоб у цьому законі не було норми, яка б дозволяла зняти кандидата з виборчої кампанії через порушення. Ми пішли на це, тому що важливо було, щоб цей закон приймали спільно», - сказала Г.Герман.

Вона заявила, що після виборів треба зробити висновки і внести відповідні зміни у виборчий закон.

Крім того, Г.Герман висловилась за доцільність внесення змін до виборчого законодавства щодо встановлення більш жорсткої відповідальності за порушення у ході виборів.

Також вона висловила сподівання, що вибори пройдуть чесно. «Ми розуміємо, що вибори не будуть ідеальними, але ми робимо все, щоб оперативно реагувати на сигнали (про порушення – УНІАН), у тому числі від журналістів», - сказала Г.Герман.