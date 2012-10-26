Опозиція впевнена у перемозі на виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив сьогодні, виступаючи в Києві на Софійській площі перед прихильниками опозиції.

«Ми пройшли цю виборчу кампанію. Ми пройшли її гідно, ми пройшли її чесно. Ми обіцяли те, що ми обов’язково виконаємо… Перемога вже в наших руках! Вперед до перемоги!», - сказав він.

У свою чергу лідер Народного руху України Борис Тарасюк наголосив, що «фактично зусиллями Януковича і його команди Україна опинилася в міжнародній ізоляції».

Продовжуючи тему, лідер ВО «Свобода Олег Тягнибок закликав виборців 28 жовтня прийти на виборчі дільниці і проголосувати за Об’єднану опозицію та «Свободу», а також взяти з собою мобільні телефони і сфотографувати всі порушення, які можуть відбуватися на дільницях, щоб потім опозиційні сили мали достатню кількість доказів для розгляду скарг на порушення як в українських судах, так і перед міжнародною спільнотою.