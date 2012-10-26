Королевська каже, що у Раді хоче об’єднатися з Кличком

Про це заявила лідер партії Наталія Королевська в ефірі одного з телеканалів.

"Ми бачимо об'єднання в майбутньому парламенті з новими політиками, ми вважаємо, що з партією "УДАР" ми будемо по один бік рингу в політиці, і також ми співпрацюємо з мажоритарними політиками, які зараз мають всі шанси перемогти", - цитує її Українська рпавда.

Королевська розповіла, що намагалася домовитися з опозицією про те, щоб разом спостерігати за виборами.

"Так як, на жаль, сьогодні, лідери опозиційних сил більше зайняті тим, у кого більше рейтинги і хто з них буде перший, хто другий, то ми так і не змогли остаточно домовитися про те, як об'єднати зусилля для контролю голосів на виборчих дільницях" , - уточнила вона.

"Ми підготувалися, більше 30 тисяч спостерігачів буде на кожній виборчій дільниці, членів комісій, тисяча мобільних груп буде курсувати між виборчими дільницями", - додала Королевська.