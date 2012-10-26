Київських студентів "проінструктують" щодо голосування

Про це УНІАН повідомив кандидат в народні депутати України від партії УДАР по 211 виборчому округу Микола Бабенко.

"Сьогодні до нас надійшло повідомлення від студентів цього університету, які мешкають у гуртожитку №5 на проспекті Науки, 26, про те, що комендант гуртожитку, яка одночасно є головою териториальної виборчої дільниці, оголосила про загальні збори мешканців гуртожитку 28 жовтня об 11.30 "для проведення інструктажу перед голосуванням", зазначив М.Бабенко, зауваживши, що за словами студентів, подібні заходи відбудуться і в інших гуртожитках вишу.

"Ми наразі намагаємося з'ясувати, хто ініціатор цього", - додав М.Бабенко.

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Водночас він ще раз зауважив, що в окрузі продовжується масове надходження фальшивих медичних довідок від виборців про голосування на дому через захворювання на ГРВІ. Зокрема, як зазначив кандидат, одну із таких довідок було виписано начебто від імені члена виборчої дільниці № 18.