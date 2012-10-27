КВУ: коли мажоритарники побачать екзит-поли, почнуться інциденти

Про це голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко заявив під час прес-конференції в УНІАН на тему: «Оцінка виборчої кампанії за підсумками моніторингу КВУ».

«В день виборів на дільницях, очевидно, будуть певні ексцеси, інциденти, дуже напружена ситуація, високий градус протистояння», - прогнозує він.

На думку О.Черненка, коли штаби кандидатів-мажоритарників проведуть екзит-поли і побачать, що комусь із них для перемоги не вистачає кілька тисяч голосів, то, «безперечно, будуть спроби незаконно вплинути на підрахунок через псування бюлетенів чи свідомі провокації для визнання виборів на окремих дільницях, де переміг конкурент, недійсними».

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Крім того, експерт не виключив порушення кримінальних справ за фактами фальсифікацій під час підрахунку голосів.

«Ніхто від цього не застрахований», - сказав він.

Загалом О.Черненко прогнозує, що, незважаючи ні на що, день голосування пройде «більш-менш нормально».