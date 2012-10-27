Передвиборча ніч в Україні буде на годину довшою

У неділю, 28 жовтня о 4.00 за київським часом на території України скасовується дія «літнього часу» шляхом переведення годинникової стрілки на 1 годину назад.

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Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Перехід на «зимовий час» передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».