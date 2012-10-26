Лікарі розповіли, як підготуватися до переведення стрілок

Як повідомив в інтерв'ю УНІАН лікар-фітотерапевт Борис Скачко, в період адаптації організму до «зимового часу» необхідно бути обережними людям з вегето-судинною дистонією, гіпертонією, схильним до депресій.

«Також реагувати на зміну часу можуть хворі з панкреатитом, виразкою, жовчнокам'яною хворобою, тобто люди з проблемами шлунково-кишкового тракту. Ця система також зав'язана на регуляції організму», - сказав Б.Скачко.

Водночас він наголосив, що переведення стрілок годинника на здорових людей не впливає негативно.

«Потрібно тільки пристосуватися. Зокрема, в цей період приділіть особливу увагу режиму харчування – їжте 4-5 разів на день. Якщо немає ритму харчування (людина снідає нерегулярно, наїдається на ніч), на це дуже погано реагує підшлункова залоза, жовчний міхур, шлунок», - зазначив лікар.

Він наголосив, що гармонізувати стан організму найкраще через мозок – найголовніший регулятор в організмі людини.

«Найпростіший метод – контрастний душ. Ще один ефективний спосіб тренування мозку – споглядальний. Дуже корисно дивитися по черзі, по 5 хвилин на картинки одного кольору. Дуже корисний зелений колір – він гармонізує обмін речовин, червоний - синтезує, фіолетовий, – заспокоює. Таким чином можна потренувати мозок, відрегулювати роботу мозку і відповідно всього організму», - сказав Б.Скачко.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 28 жовтня, о 4.00 за київським часом на території України скасовується дія «літнього часу» шляхом переведення годинникової стрілки на 1 годину назад.