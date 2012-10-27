ENEMO поділить своїх спостерігачів на 43 команди
Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами ENEMO збирається моніторити виборчий процес на більш ніж 600 дільницях по всій Україні.
Про це організація повідомила сьогодні у прес-релізі, розміщеному на її сайті.
У день виборів ENEMO планує поділити 86 своїх спостерігачів на 43 команди, що будуть моніторити відкриття виборчих дільниць, процедуру голосування на виборчих дільницях, ситуацію навколо виборчих дільниць і підрахунок голосів в окремих дільницях по всій Україні.
Крім того, ENEMO спостерігачі стежитимуть за передачею протоколів ДВК в окружні виборчі комісії і за процесами підрахунку голосів.
ENEMO оголосить висновки щодо своїх спостережень на прес-конференції УНІАН у понеділок, 29 жовтня о 15.30.
Короткострокові спостерігачі ENEMO прибули в Україну 25 жовтня. Вони працюватимуть в парі з довгостроковими спостерігачами, які на початку серпня почали роботу по всій Україні.
*** Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами ENEMO є міжнародною мережею, яка складається з 22-х місцевих організацій з 17 країн Центральної та Східної Європи та Центральної Азії. ENEMO діє у відповідності до міжнародних стандартів щодо міжнародного спостереження за виборами. Організації-учасниці ENEMO здійснили спостереження за понад 200 національними виборами та підготували понад 200 тисяч спостерігачів. На сьогодні ENEMO провели моніторинг 15 виборчих процесів в семи країнах.