ENEMO поділить своїх спостерігачів на 43 команди

Про це організація повідомила сьогодні у прес-релізі, розміщеному на її сайті.

У день виборів ENEMO планує поділити 86 своїх спостерігачів на 43 команди, що будуть моніторити відкриття виборчих дільниць, процедуру голосування на виборчих дільницях, ситуацію навколо виборчих дільниць і підрахунок голосів в окремих дільницях по всій Україні.

Крім того, ENEMO спостерігачі стежитимуть за передачею протоколів ДВК в окружні виборчі комісії і за процесами підрахунку голосів.

ENEMO оголосить висновки щодо своїх спостережень на прес-конференції УНІАН у понеділок, 29 жовтня о 15.30.

Короткострокові спостерігачі ENEMO прибули в Україну 25 жовтня. Вони працюватимуть в парі з довгостроковими спостерігачами, які на початку серпня почали роботу по всій Україні.

*** Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами ENEMO є міжнародною мережею, яка складається з 22-х місцевих організацій з 17 країн Центральної та Східної Європи та Центральної Азії. ENEMO діє у відповідності до міжнародних стандартів щодо міжнародного спостереження за виборами. Організації-учасниці ENEMO здійснили спостереження за понад 200 національними виборами та підготували понад 200 тисяч спостерігачів. На сьогодні ENEMO провели моніторинг 15 виборчих процесів в семи країнах.