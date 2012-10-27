Аеропорт «Бориспіль» прийняв понад 3,5 тис. міжнародних спостерігачів

Як повідомляє аеропорт, делегації спостерігачів від міжнародних організацій прибувають як звичайними регулярними, так і чартерними рейсами з Канади, Бельгії, Австрії, Чехії, Данії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Люксембургу, Польщі, Росії, Швеції, США та інших країн.

Обслуговування делегацій відбувається в усіх трьох терміналах аеропорту - терміналах «В», «D» і «F» за спрощеною схемою, яку було успішно впроваджено й відпрацьовано під час чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 у червні 2012 року, завдяки якій проходження всіх формальностей займає близько 10-15 секунд.

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Найбільша кількість спостерігачів прибула до аеропорту 24 жовтня від міжнародних місій CANADEM і ОБСЄ.