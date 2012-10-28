МЗС запевняє Ештон, що причин для занепокоєння немає

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі МЗС.

«Ми були здивовані появою певних сумнівів стосовно прозорості діяльності ЦВК, висловлених речницею Верховного представника з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон», - зазначили в міністерстві

«Але причин для занепокоєння немає, оскільки ЦВК була змодельована за прикладом аналогічних європейських інституцій, а прозорість та її діяльність в минулому отримували схвальні відгуки від представників ПАРЄ та інших організацій», - підкреслили в МЗС, додавши, що «робиться усе можливе для забезпечення проведення виборів 28 жовтня у відповідності до міжнародних стандартів».

«Рівні умови та сприятливе виборче середовище гарантовані тим фактом, що кожна парламентська політична партія, проурядова чи опозиційна, представлена у ЦВК як в рамках закритих організаційних засідань, так і під час ключових за змістом для виборів відкритих заходів», - наголошується в коментарі.

МЗС також звертає увагу на заяву передвиборчої місії спостереження ПАРЄ від 22 вересня ц.р., в якій, зокрема, зазначається, що резонансі судові справи не повинні використовуватися для делегітимізації виборів.

«Духу та букві цього висновку авторитетної європейської організації, на жаль, суперечать ремарки окремих представників Європейської комісії щодо того, що засудження деяких колишніх посадовців може вплинути на їхні оцінки виборчого процесу», - зазначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня Державний секретар США Гілларі Клінтон та Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон у своїй статті для «New York Times» закликали українську владу провести вільні вибори.

«Ми стурбовані повідомленнями про використання адміністративного ресурсу на користь кандидатів з правлячої партії та про труднощі, з якими зіткнулася низка ЗМІ. Крім того, ми стурбовані тим, що Центральна виборча комісія проводить закриті засідання та відсутністю представників деяких політичних партій в окружних та виборчих комісіях», - йдеться, зокрема, у їхній статті.