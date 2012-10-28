Українці у Москві через сніг голосують мляво

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за перші дві години роботи дільниці проголосувати прийшли близько 60 осіб. Дільниця у Москві відкрилась після переходу України на зимовий час о 06.00 за київським часом.

Як повідомив УНІАН голова виборчкому у Москві Денис Денисов, загалом у виборчих списках зареєстровано 26 тис. 32 особи.

Він відзначив, що реальна явка прогнозується, з урахуванням минулого досвіду, на рівні 1,5 тис. виборців.

«Хоча у зв‘язку з поганими погодними умовами – у Москві випав перший сніг, явку людей спрогнозувати важко», - додав він.

Д.Денисов повідомив також, що першими проголосували українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, в Росії працюватимуть шість виборчих дільниць на постійній основі: при Посольстві у Москві, при генеральних консульствах України в Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Найбільша явка була зареєстрована у другому турі президентських виборів 2010 року – тоді на закордонній виборчій дільниці, відкритій у Посольстві України в Москві, проголосувало 2 тис. 699 виборців.