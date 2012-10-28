Українці у Москві через сніг голосують мляво

08:46, 28 жовтня 2012
Політика
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У Москві через випадіння снігу голосування на виборах до Верховної Ради України проходить не дуже активно.

За перші дві години роботи дільниці проголосувати прийшли близько 60 осіб

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за перші дві години роботи дільниці проголосувати прийшли близько 60 осіб. Дільниця у Москві відкрилась після переходу України на зимовий час о 06.00 за київським часом.

Як повідомив УНІАН голова виборчкому у Москві Денис Денисов, загалом у виборчих списках зареєстровано 26 тис. 32 особи.

Він відзначив, що реальна явка прогнозується, з урахуванням минулого досвіду, на рівні 1,5 тис. виборців.

«Хоча у зв‘язку з поганими погодними умовами – у Москві випав перший сніг, явку людей спрогнозувати важко», - додав він.

Д.Денисов повідомив також, що першими проголосували українські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, в Росії працюватимуть шість виборчих дільниць на постійній основі: при Посольстві у Москві, при генеральних консульствах України в Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Найбільша явка була зареєстрована у другому турі президентських виборів 2010 року – тоді на закордонній виборчій дільниці, відкритій у Посольстві України в Москві, проголосувало 2 тис. 699 виборців.

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