Тимошенко: Масова явка може бути протиотрутою для фальсифікації

"Кожен мусить боротися з диктатурою так, як може. Це – справа всіх разом та кожного окремо. Саме тому я звертаюся зараз до всіх українців: прийдіть на вибори!», - закликала Ю.Тимошенко, підкресливши, що «масова явка може бути протиотрутою для фальсифікації".

За її словами, навіть у таких умовах, коли всі знають про факти масової фальсифікації, українці не повинні здаватися.

"Назвати ці вибори чесними, незалежними, незалежно від того, хто в них переможе, можуть тільки сліпі та глухі люди. А найголовніше, що про факти масової фальсифікації знають всі незалежні спостерігачі, всі журналісти, всі політики, всі дипломатичні представництва, які працюють в Україні, а також – всі наші громадяни. Саме тому, що всі знають про правдивість фактів масової фальсифікації, ці вибори ніколи не можуть бути визнані легітимними", - вважає Ю.Тимошенко, повідомляється на її сайті.

"Якщо ви змиритеся з усім цим політичним приниженням, значить, варті такого життя. Беріть приклад з тих націй та народів, які перемагають диктаторів, навіть ціною власного життя. Я також всім серцем з вами в цій боротьбі", - підкреслила Ю.Тимошенко.