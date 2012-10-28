Будівлю ЦВК охороняють у посиленому режимі

Як передає кореспондент УНІАН, будівлю охороняють співробітники Управління державної охорони разом з представниками Міністерства внутрішніх справ.

На територію навколо ЦВК, тобто за встановлену залізну огорожу, пропускають лише на підставі спеціальних карток Центрвиборчкому про акредитацію.

Перед будівлею традиційно працює сільськогосподарський ярмарок. По периметру немає жодного партійного намета.

У дворі будівлі ЦВК знаходяться два автобуси МВС та дві машини аварійної служби Київенерго.

Нараз ЦВК збирає інформацію з дільничних виборчих комісій про явку виборців. Першу таку інформацію буде оприлюднено о 10.30.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня на вході до Центральної виборчої комісії встановили рентген-сканер для огляду речей на наявність заборонених предметів – зброї, ножів та засобів для самооборони. Крім того, адміністрація Київської області просила власників автомобілів, що паркували свої машини у дворі будинку, звільнити майданчик з 18 годин 26 жовтня до оголошення офіційних результатів виборів.

На попередніх парламентських виборах 2006 та 2007 року ніяких додаткових засобів безпеки в ЦВК не було.