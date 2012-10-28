У Кременчуці підклали «бомбу» в магазин і свиню - кандидату

Про це журналістам повідомили у прес-службі міліції Кременчука.

За їхніми даними, у зв'язку з повідомленням про замінування супермаркету транспорт по вулиці Першотравневій пустили в об'їзд. Біля супермаркету пропускають тільки тролейбуси. До магазину виїхали оперативні служби. МНСники і правоохоронці перевіряють інформацію, що надійшла.