У Кременчуці підклали «бомбу» в магазин і свиню - кандидату
09:47, 28 жовтня 2012Політика
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Сьогодні о 8.30 в Кременчуці (Полтавська обл.) невідомий повідомив про замінування супермаркету «Фокстрот», директор якого Юрій Шаповалов є кандидатом у народні депутати України за 146-м виборчим округом.
МНСники виїхали на місце події
Про це журналістам повідомили у прес-службі міліції Кременчука.
За їхніми даними, у зв'язку з повідомленням про замінування супермаркету транспорт по вулиці Першотравневій пустили в об'їзд. Біля супермаркету пропускають тільки тролейбуси. До магазину виїхали оперативні служби. МНСники і правоохоронці перевіряють інформацію, що надійшла.
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