В Острозі у психлікарню завезли бюлетенів втричі більше, ніж треба

Також у Рівненській області на дільниці № 560675 (виборчий округ № 153) дільнична виборча комісія безпідставно відсторонила від повноважень голову комісії – представника ВО «Батьківщина».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Батьківщина".

«Таке рішення члени ДВК мотивували нібито «поганим станом здоров’я» голови. Натомість його повноваження поклали на представника Партії регіонів», - зазначили у прес-службі.