В Острозі у психлікарню завезли бюлетенів втричі більше, ніж треба
11:20, 28 жовтня 2012Політика
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На одну із спецдільниць в Острозі (Рівненська область), що розташована в місцевій психіатричній лікарні, передано 300 бюлетенів, при тому, що кількість виборців у закладі утричі менша і налічує лише 100 осіб.
Опозиція фіксує порушення
Також у Рівненській області на дільниці № 560675 (виборчий округ № 153) дільнична виборча комісія безпідставно відсторонила від повноважень голову комісії – представника ВО «Батьківщина».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Батьківщина".
«Таке рішення члени ДВК мотивували нібито «поганим станом здоров’я» голови. Натомість його повноваження поклали на представника Партії регіонів», - зазначили у прес-службі.
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