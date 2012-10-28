Голова ЦВК прогнозує високу явку виборців

11:38, 28 жовтня 2012
Політика
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Голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал прогнозує високу явку виборців на виборчі дільниці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення В. Шаповал зробив сьогодні на брифінгу в ЦВК.

Шаповал пов`язує свій прогноз з погодою

"Не люблю робити прогнози, але, я думаю, явка буде високою. В межах усієї України сьогодні стоїть непогана погода", - сказав В.Шаповал.

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