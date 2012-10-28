Голова ЦВК прогнозує високу явку виборців

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення В. Шаповал зробив сьогодні на брифінгу в ЦВК.

"Не люблю робити прогнози, але, я думаю, явка буде високою. В межах усієї України сьогодні стоїть непогана погода", - сказав В.Шаповал.