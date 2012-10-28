Тягнибоку не вдалося проголосувати - він переплутав паспорт

Про це повідомляє "Комсомольська правда в Україні".

В 11.15 Тягнибок приїхав на дільницю, але бюлетені йому так і не видали. Виявилося, що замість звичайного паспорта у нього з собою був тільки закордонний. "Я думав, що він лежить у мене в барсетці разом з іншими документами, але там його не виявилося. Претензій до комісії у мене немає - все по закону", - сказав Тягнибок. Документ, як виявилося, - у Львові, помічники політика привезуть його в Київ ще до закриття виборчих дільниць. "Так що я обов'язково повернуся і проголосую - до восьмої вечора час ще є. А поки піду в церкву біля Аскольдової могили" ...

Тягнибок приїхав на дільницю з дружиною і сином-підлітком. Дружина проголосувала без проблем.