Тягнибок розповів, як «силою погляду» боротиметься з «тушками»

Про це О.Тягнибок сказав в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

Відповідаючи на запитання, чи претендуватиме він на посаду спікера, О.Тягнибок відповів: «Можливо. Зважаючи, як партія вирішить. Якщо я і можу претендувати на якусь посаду у Верховній Раді, то на посаду голови. Але не факт, що саме я маю ним бути».

За його словами, «Свобода» претендує на отримання керівних посад в парламенті і комітетах. «Ми одразу оголосили, що маємо амбіції на посаду голови Верховної Ради. У нас буде троє депутатів, які від двох до чотирьох років були головами обласних рад, - Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської. Будь-який з них може спокійно сідати у крісло спікера і починати вести засідання. Ніч витратити на те, щоб визубрити напам'ять регламент, і сідати», - сказав О.Тягнибок.

Крім того, О.Тягнибок заявив, що «Свобода» боротиметься з «тушками» у парламенті.

«Присутність "Свободи" у парламенті - це не тільки гарантії, що не буде "тушок" з боку "Свободи", а й певна можливість впливати на те, щоб "тушкування" не було і серед наших партнерів», - додав він.

Відповідаючи на запитання, в чому ці дії полягатимуть, О.Тягнибок відповів: «Подивимося йому в очі, запитаємо, чи не соромно йому, чи не гризе його совість... Знаєте, коли з'явилася перша "тушка", вона кілька днів боялася прийти у Верховну Раду. А потім, коли прийшла, побачила, що її ніхто не чіпає. І всі це побачили. Вона потім прийшла в свою колишню фракцію і сказала: "Хлопці, та ви лохи всі - я тут бабло скосив, я одержав преференції в бізнесі, а ви і далі сидите!" І народ подумав: точно, йому нічого за зраду не було, отже - можна!», - сказав він.

О.Тягнибок запевнив, що поява "Свободи" у парламенті зупинить подібні прецеденти.