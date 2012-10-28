Азаров проголосував разом з дружиною

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров після того, як проголосував на своїй виборчій дільниці в Києві.

«Голосування на цій дільниці організоване дуже добре, тут спостерігачі і активність людей дуже велика. І ось камери встановлені. По всій країні вибори проходять нормально, без усіляких ускладнень, надзвичайних подій, поки що в нас добре працює ось ця система спостереження за виборами», - сказав М.Азаров.

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М.Азаров прийшов на виборчу дільницю разом зі своєю дружиною Людмилою.

Прем'єр-міністр наголосив, що ніде не зафіксовано порушень.