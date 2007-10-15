Цушко дізнається про справи в МВС по телефону

Василь ЦУШКО, котрий подав у відставку з поста міністра внутрішніх справ України, цікавиться справами відомства в телефонному режимі, повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві в.о.глави МВС Михайло КОРНІЄНКО.

"Безперечно, він цікавиться справами. Ми з ним спілкуємося в телефонному режимі", - сказав М.КОРНІЄНКО, відповідаючи на запитання журналістів.

М.КОРНІЄНКО також нагадав, що В.ЦУШКО знаходиться на лікуванні і, за словами медиків, стан його здоров`я "залишає бажати кращого". "Він справді серйозно захворів, він зараз на лікуванні", - додав М.КОРНІЄНКО.

За його словами, ситуація в МВС і в підрозділах на місцях контрольована.

Відповідаючи на запитання про те, чи консультувався хтось із ним з приводу кандидатури на посаду майбутнього міністра, М.КОРНІЄНКО сказав "Не ведуться (консультації), ні".