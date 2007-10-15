Тимошенко та Кириленко підписали угоду про створення коаліції

Лідери Блоку Юлії Тимошенко та блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” в присутності преси підписали угоду про створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали Юлія ТИМОШЕНКО і В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що угода повністю підготовлена і не залишилось жодного неузгодженого пункту і тому було прийнято рішення в присутності преси підписати даний документ.

«Ми зробили висновки з багатьох процесів, які були в попередні роки. Ми твердо знаємо, що робити, ми твердо знаємо як робити і з якою командою», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою чергу лідер «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО запевнив, що саме ця угода без жодних змін буде підписана як конституційна угода про створення коаліції демократичних сил як це передбачено Конституцією України і регламентом у перший же день засідання парламенту 6 скликання. «Я радий від того, що блок НУ-НС як і обіцяв виборцям жорстко дотримується курсу на створення тільки коаліції демократичних сил», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він підкреслив, що підписана сьогодні угода - це новий курс країни, оскільки програмова частина угоди є головним і тим, що об’єднує обидві політичні сили.

Він підкреслив, що окремим пунктом угоди зафіксовано неможливість створення коаліції з Партією регіонів і КПУ.