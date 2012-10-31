Губський заперечує, що робота ОВК №197 паралізована з його провини

Як повідомили УНІАН в прес-службі Б.Губського, він звинувачує у цьому представників об’єднаної опозиції.

За словами Б.Губського, 30 жовтня діяльність окружкому в 197-му окрузі була паралізована, але не через його дії, а внаслідок «незаконного силового та психологічного втручання в роботу ОВК окремих народних депутатів, кандидатів в народні депутати та їхніх представників».

«Вся діяльність ОВК 30 жовтня проводилася в атмосфері силового та психологічного тиску і залякування, що призвело до її фактичного блокування», - стверджує Б.Губський.

За його словами, «…за весь час роботи окружної виборчої комісії з’явився в приміщенні ОВК лише один раз – 30 жовтня під час технічної перерви через отриману інформацію про спробу заблокувати роботу ОВК».

Біля приміщення ОВК він побачив «…групу молодиків спортивної зовнішності, які намагалися не допустити його до приміщення ОВК», йдеться в повідомленні.

А у приміщенні ОВК, за словами Б.Губського, деякі народні депутати, кандидати у нардепи та їхні представники, близько 40 осіб, «порушували всі можливі закони щодо процедури підбиття підсумків голосування, визначення їх результатів та здійснювали тиск на членів ОВК».

За словами Б.Губсього, «народний депутат Андрій Шевченко, що на той час був присутній на засіданні ОВК, з папірця надиктовував дані невідомого походження щодо результатів голосування, які змушував вносити до електронної системи ЦВК «Вибори», при цьому заходив до серверної кімнати, що є прямим порушенням закону».

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Б.Губський стверджує, що члени окружкому після трьох діб роботи «…знаходяться на межі фізичного та психологічного виснаження – так, два члени ОВК знепритомніли прямо на робочому місці, трьом з них довелося кілька разів викликати швидку допомогу, а деякі з членів ОВК були госпіталізовані».

Б.Губський вважає, що в ОВК №197 «намагаються сфальсифікувати результати голосування шляхом психологічного тиску на членів ОВК».

За його словами «у 197 виборчому округу розгортається кампанія дезінформації щодо перебігу подій».

Водночас Б.Губський заявив, що в нього «немає сумніву, що при чесному підрахунку я матиму більшість голосів».

Як повідомляв УНІАН, за даними сайту ЦВК, на окрузі №197 лідирує само висуванець Б.Губський з 34,67% (10 тис. 081 голос), однак досі опрацьовано лише 48,63% протоколів.

«Батьківщина» заявила, що провладний кандидат Б.Губський «намагається зірвати роботу комісії і таким чином заблокувати перемогу кандидата від Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Леоніда Даценка»

При цьому в «Батьківщині» наполягають, що згідно з протоколами з «мокрими» печатками, їхній кандидат перемагає Б.Губського з перевагою в 4 970 голосів.